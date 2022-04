Il nuovo spettacolo di Pintus a teatro e come avere i biglietti

Dal 19 al 24 aprile al Teatro Manzoni va in scena lo spettacolo Non è come sembra di e con Angelo Pintus.

Lo spettacolo

Con questo spettacolo, il grande comico italiano torna ad esibirsi davanti al suo pubblico dopo l’inevitabile arresto dovuto alla pandemia. Pintus entra immediatamente in sintonia con il pubblico grazie a una straordinaria capacità di ascolto e un orecchio musicale prestato al senso della comicità, leggera e sempre arguta.

In Non è come sembra l'artista si racconta attraverso episodi quotidiani riletti in chive ironica, con uno sguardo sempre attento all'attualità.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dello spettacolo on-line.