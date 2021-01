Teatro utile 2021 - Accademia dei filodrammatici di Milano

TEATRO UTILE 2021

MIGRAZIONI AL FUTURO

Laboratorio di drammaturgia

Il progetto Teatro Utile dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, giunto alla sua nona edizione, intende quest’anno promuovere la ricerca di forme di scrittura teatrale che proiettino in un futuro ipotetico le contraddizioni del presente, permettendoci di leggere in modo originale i tempi complessi che stiamo vivendo.

Il laboratorio di drammaturgia prenderà lo spunto dai problemi dei nuovi italiani, dei migranti e di tutti coloro che vivono sulla propria pelle l’ingiustizia e l’indifferenza di un mondo che nega loro la dignità dovuta a tutti gli esseri umani.

Si immagineranno, facendo riferimento al genere fantascientifico, storie e situazioni che gettino nuova luce sull’attuale stato di cose, esasperandolo in chiave ironica, oppure ribaltandolo in una prospettiva utopica.

Questo Bando è rivolto a drammaturghi di tutte le nazionalità

Per partecipare al concorso di selezione è necessario inviare il curriculum vitae e una lettera motivazionale all’indirizzo: filodram@accademiadeifilodrammatici.it entro e non oltre il 5 febbraio 2021.



Saranno ammessi fino a 6 drammaturghi

Il Laboratorio di drammaturgia si svolgerà presso Isolacasateatro, via dal Verme 16, Milano nel caso ciò non sia possibile, causa Covid, il laboratorio si svolgerà su piattaforma in remoto.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Nei weekend 20 e 21 febbraio, 20 e 21 marzo, 17 e 18 aprile 2021, dalle ore 10 alle ore 18 Da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18

La frequenza è obbligatoria.

Il laboratorio di drammaturgia è a cura del drammaturgo Renato Gabrielli con la collaborazione di Tiziana Bergamaschi responsabile del progetto

Il costo del laboratorio è a carico dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, quindi la partecipazione per gli allievi è gratuita.

Il Progetto completo di Teatro Utile 2021 è disponibile su:

https://accademiadeifilodrammatici.it/progettoteatroutile2021/

Per informazioni: 02 86460849, filodram@accademiadeifilodrammatici.it