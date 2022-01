The witch stage // Liza ambrossio

OPR Gallery è lieta di presentare "The witch stage", mostra personale di Liza Ambrossio.

L'universo di Liza Ambrossio respira un vero e proprio tentativo di comprendere i poteri e le debolezze della mente come un modo per scrutare l'esperienza umana, che attraversa il tempo passato, presente e futuro. Ambrossio sta incorporando simboli che alludono alla stregoneria, mitologia, ricordi e leggende che mescola con la sua narrativa scritta, foto scultura, libri fotografici, oggetti, installazioni, suoni, dipinti, disegni, performance e video che unisce per libera associazione, schemi promossi dalle sue stesse teorie relative alla manipolazione psicologica e la sua influenza sulla continuazione o rottura del potere professato dalle diverse strutture sociali. I loro approcci hanno un rapporto intenso ma anarchico con il caso e l'istinto e implicano la destabilizzazione di canoni femminili che minacciano la possibilità di superare i limiti etnici, sessuali, morali, religiosi e politici.