Una stanza piccola

La quotidianità domestica di una coppia è l'occasione straordinaria per scoprire la verità della relazione. Lo spazio condiviso dai due coniugi si apre al pubblico per interrogarci sul silenzioso non detto che pervade i loro e nostri desideri: una moglie e una marito diventano l'eco buffa e ironica di segreti mantenuti nascosti, di un passato pronto a ripresentarsi, in una vicenda comune che in scena si ammanta di arguta unicità.