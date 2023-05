Us | them - the dark side of the moon 1973 - 2023

Quando il 1 marzo del 1973 fece la sua comparsa nelle vetrine dei negozi di dischi di tutti gli Stati Uniti, era già chiaro a produttori ed esperti del settore che quei 10 brani, 42 minuti di immagini sonore sapientemente assemblate, avrebbero influenzato la musica delle generazioni avvenire.

The Dark Side of the Moon, il capolavoro di Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason, ovvero l’album con il prisma stampato sulla copertina, un’immagine così potente ed iconica da essere esposta nei musei, è un disco che ha attraversato la storia della musica e oggi, dopo 50 anni, ancora sorprende per l’attualità dei temi trattati e la contemporaneità della scrittura musicale.

Intere generazioni di musicisti sono stati influenzati dalle atmosfere spaziali e futuristiche di cui è pervaso l’album e ciascuna delle 10 canzoni presenti è ormai oggi da considerare un classico del rock.

Da qui nasce l’idea di Us/Them, una rilettura integrale di The Dark Side of the Moon eseguita solo con strumenti classici e acustici. Nessuna campionatura, nessuna sequenza, tutto suonato dal vivo da nove musicisti, quasi tutti di formazione classica. Una sfida intrigante per l’ideatore del progetto, Michele Fagnani, che ha curato gli arrangiamenti e l’orchestrazione ed è riuscito a ricreare le atmosfere oniriche e rarefatte che caratterizzano l’originale nonostante la ricerca sonora sia completamente opposta a quella del disco del 1973.



