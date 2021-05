We World Festival, una mostra dedicata alla condizione delle donne in Italia e nel mondo

Dal 21 al 23 maggio a Base arriva la nuova edizione di We World Festival, l'evento con tre giorni di talk e performance sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo organizzato da WeWorld, ONG italiana che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi. La nuova edizione - l'undicesima, per la precisione, si svolgerà sia in presenza, presso lo spazio BASE di Milano, sia online sulla pagina Facebook di WeWorld.

La mostra "Tempo sospeso"

Con questo importante appuntamento, Canon rinnova la collaborazione con WeWorld, supportando “Tempo sospeso”, progetto multimediale prodotto da Cortona On The Move per WeWorld, realizzato con la fotografa internazionale Francesca Volpi, che sarà esposto al BASE durante i giorni del Festival, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Attraverso testimonianze e fotografie, Francesca Volpi, che ha visitato i campi dove opera WeWorld nella Valle della Bekaa e ad Akkar, accende i riflettori sulla vita delle rifugiate siriane a 10 anni dall’inizio del conflitto in Siria: donne che non hanno mai smesso di fuggire dalla guerra e hanno trovato rifugio in Libano, in situazioni di perenne emergenza.

“Nonostante il contesto straordinario di una pandemia globale, il team italiano e libanese di WeWorld ha voluto fortemente portare avanti la missione per documentare la vita, i sogni e la resilienza delle donne siriane che vivono nei campi informali nella Valle Della Bekaa e ad Akkar, al confine con la Siria, dove WeWorld opera dal 2012”– ha commentato Francesca Volpi che aggiunge: “Ringrazio WeWorld per la fiducia e la decisione di investire tempo e risorse in questo lavoro che abbiamo deciso di chiamare “Tempo Sospeso” per ricordare il limbo nel quale si trovano le donne siriane nei campi informali che, ogni giorno, lottano per crearsi un futuro migliore.”

L’accesso alla mostra è garantito con prenotazione obbligatoria per giorno e fascia oraria tramite link dedicato.