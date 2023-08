Scelta e revoca del medico e del pediatra, ecco come farlo online

Il portale web nasce dalla collaborazione tra le tre Aziende Socio-Sanitarie Territoriali che insistono sul territorio del Comune di Milano (l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda).

Il servizio è riservato ai residenti e domiciliati, nei Municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 di Milano.

Accedendo dal proprio computer o smartphone è possibile, evitando le code allo sportello, fare richiesta di:

- Scelta, revoca o modifica del Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra di Famiglia;

- Scelta in deroga del Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Famiglia;

- Richiesta sostituzione tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi (compresi i minori a carico);

- Variazione dati anagrafici;

- Rinnovo dell’iscrizione al servizio sanitario regionale per i domiciliati;

- Richiesta rilascio e rinnovo esenzioni;

Un operatore abilitato processerà la richiesta mediante i tradizionali sistemi informativi regionali NAR, e fornirà all’utente una risposta veloce, tramite mail, sull'avvenuta conclusione della pratica. In caso di necessità l'operatore potrà stabilire un contatto telefonico con l'interessato.

Per l'utilizzo del portale è necessario:

- un indirizzo mail personale;

- un telefono cellulare sul quale riceverà un codice di sicurezza* a mezzo SMS;

- i documenti scansionati in formato .pdf (per esempio documento d' identità, tessera sanitaria sempre in fronte/retro);

*All’atto di inserimento della richiesta di avvio on line di una pratica, quale misura di sicurezza, viene richiesto all’utente il numero di telefono cellulare, sul quale arriverà un sms contenente un codice (OTP – One Time Password) da inserire assieme agli altri campi e necessario per la conferma di invio.

Si ricorda inoltre che sul portale regionale è possibile accedere al proprio fascicolo sanitario, dove è anche possibile, tra l'altro, svolgere operazioni di scelta/revoca in tempo reale.