Majorino: "Gli elettori del terzo polo voteranno me per mandare a casa Fontana"

Gli elettori del terzo polo? "In tanti sosterranno me": lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato di centrosinistra (e Movimento 5 Stelle) alla presidenza di Regione Lombardia per le elezioni del 12-13 febbraio 2023, parlando giovedì mattina alla trasmissione 'Orario Continuato' su Telelombardia, rispondendo alla domanda di un telespettatore, che gli ha chiesto se un riavvicinamento tra centrosinistra e Letizia Moratti sarà possibile, anche dopo le elezioni.

Majorino ha risposto che "pare difficile" il riavvicinamento con la Moratti, dato che "sta spendendo milioni di euro per riempire le città di manifesti", ma intanto il candidato presidente di centrosinistra, attuale eurodeputato del Pd ed ex assessore comunale a Milano, è sicuro che non pochi elettori del terzo polo voteranno per lui.

"Sono elettori - ha detto - che hanno votato per il terzo polo alle politiche (il 25 settembre, n.d.r.) e torneranno a farlo in altre occasioni, ma che adesso vogliono cambiare in Lombardia e voteranno per me per far sì che vada via Fontana". Sui suoi principali avversari, poi, Majorino ha scritto su Facebook che "fa sorridere leggere i proclami di cambiamento della sanità da parte di Fontana e Moratti, che l'hanno gestita e non hanno fatto niente per impedire l'esplosione delle liste d'attesa". Majorino ha promesso la ricostruzione del sistema socio-sanitario "mettendo al centro l'interesse pubblico, rifiutando la logica del profitto sulla pelle dei malati e rilanciando la medicina territoriale".