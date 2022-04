Video gol Bologna-Inter 2-1, highlights: la papera di Radu che condanna i nerazzurri

Erano i tre punti "bonus" nella corsa scudetto per l'Inter, li ha persi per strada in casa del Bologna. Bologna - Inter finisce 2 a 1 anche per colpa di un errore clamoroso del portiere Radu, ma anche per la poca concretezza sotto la porta del suo reparto offensivo. Il recupero della 20esima giornata, in programma il 6 gennaio e disputata solo il 27 aprile, per l'Inter è una debacle. Il Milan ora è capolista con due punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine.

L'Inter parte benissimo e trova il vantaggio dopo neanche tre minuti di gioco con Perisic ma viene rimontata dalla formazione rossoblu. Il pareggio è di Arnautovic e Sansone sfrutta un errore di Radu nei minuti finali. "C'è delusione, come è normale che sia dopo una partita persa in questo modo. L'umore ovviamente non è dei migliori, Radu ha fatto un errore come può capitare a me o a un altro giocatore. Ovviamente quando sbaglia un portiere, l'errore è più in evidenza", ha commentato Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn.