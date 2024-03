Milan-Real Madrid 5-4: gol e highlights. Rossoneri in semifinale di Youth League

Il Milan batte il Real Madrid, accede alle Final Four della Uefa Youth League e per il secondo anno consecutivo è tra le quattro migliori formazioni Primavera d’Europa.

Inizio in salita per i rossoneri che al PUMA House of Football sono costretti a contenere le sfuriate dei blancos pericolosi in più occasioni nelle prime battute. Al minuto 22’ Palacios sfiora il vantaggio colpendo il palo, ma il gol è nell’aria e arriva al poco dopo la mezz’ora: Magni entra a contatto con Fortea in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Gonzalo che con precisione batte Raveyre.

Il Milan non accusa il colpo e reagisce, ma il primo tempo si chiude con il Real avanti di un gol.

Nella ripresa il Milan parte con il piede sull’acceleratore e dopo sei minuti rimette tutto in equilibrio: Sia si mette in proprio, supera due avversari in palleggio e poi piazza il sinistro sotto le gambe di Quetglás.

Dopo il gol del pari, il ritmo di gioco cala e la formazione di mister Abate prova ad approfittarne con Zeroli prima e Stalmach poi, ma senza fortuna.

La partita va così ai tempi supplementari che però non regalano occasioni ed emozioni degne di nota.

Così come contro il Braga, sono i calci di rigore a decidere la qualificazione firmata ancora da capitan Kevin Zeroli freddo a realizzare quello decisivo che vale la vittoria sul Real Madrid e porta il Milan tra le migliori quattro d'Europa a Nyon.

Il tabellino

MILAN-REAL MADRID 5-4 d.c.r. (1-1)

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simić, Nsiala, Magni (70’ Bartesaghi); Stalmach, Victor (70’ Sala), Zeroli; Scotti, Camarda (90’ Simmelhack), Sia (82’ Malaspina). A disposizione: Bartoccioni; Parmiggiani; Skoczylas. Allenatore: Abate.

REAL MADRID (4-3-3): Quetglás; Fortea, Martínez, Ramón (14'st Serrano), Youssef; Pol Duran (90’ Moreno), Perea, Palacios; Meso (14'st Fortuny), De Llanos (23'st Yañez), Gonzalo. A disposizione: Gonzalez; Aguado, Iago. Allenatore: Arbeloa.

ARBITRO: Jablonski (Germania).

RETI: 51’ Sia - 33' rig. Gonzalo.

SEQUENZA RIGORI: Perea (RM) gol, Bartesaghi (M) gol, Yañez (RM) parato, Simić (M) gol, Palacios (RM) gol, Simmelhack (M) gol, Fortuny (RM) fuori, Scotti (M) parato, Gonzalo (RM) gol, Zeroli (M) gol.

AMMONITI: Nsiala.