Primavera | Inter-Lazio 6-2: gol e highlights

L'Inter stravince contro la Lazio e chiude sul 6-2 la 16ª giornata di campionato: a segno Stankovic con una doppietta, Di Maggio, Berenbruch, Stabile e Zuberek.

Epifania ricchissima in casa Inter. Dopo aver chiuso il 2023 con il poker contro il Lecce, i nerazzurri di Chivu aprono il 2024 con una vittoria straripante nello scontro al vertice contro la Lazio. Al KONAMI Youth Development Centre si chiude sul 6-2 il match valido per la 16.a giornata di Campionato con l'Inter salda al primo posto in classifica a quota 34 punti.