Primavera | Monza-Inter 1-1: gol e highlights

Pareggio per l'Inter U19 di Cristian Chivu in casa del Monza: i nerazzurri passano in vantaggio con un gran gol di Stankovic, ma chiudono il primo tempo sull'1-1 a causa della rete di Antunovic. Nella ripresa l'Inter spinge e cerca il gol vittoria in ogni modo senza però trovarlo.

L'Inter si porta così a quota 27 punti in classifica: quarto pareggio consecutivo in campionato per i nerazzurri, che sono ora attesi dalla gara contro la Real Sociedad, valida per l'ultima giornata del gruppo D della UEFA Youth League, in programma martedì 12 dicembre.