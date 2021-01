Video gol e sintesi partita Cagliari-Milan 0-2

I Diavoli distanziano ancora l'Inter di 3 punti nel serrato botta e risposta per la conquista del campionato. Il Milan, infatti, rimane in testa al torneo con 43 punti dopo il posticipo della 18esima giornata di serie A alla Sardegna Arena contro il Cagliari, lunedì sera. Al 5 minuto Milan subito pericoloso. E' calcio di rigore. Lykogiannis, nel tentativo di recuperare palla, spinge Ibrahimovic a terra in area di rigore. E' lo stesso svedese a segnare. Conclusione potente e precisa, nulla da fare per il portiere cagliaritano.

Al 52' Ibra colpisce ancora. Calabria lancia lo svedese in profondità. Il centravanti, entrato in area di rigore, calcia potentemente trovando l'angolino basso alla sinistra di Cragno. L'arbitro Abisso concede il gol ai rossoneri dopo aver consulato il VAR.

La squadra di Pioli è apparsa superiore nella gestione del possesso palla e nel finalizzare le occasioni avute rispetto ai rossoblu. La compagine di Di Francesco ha faticato ad impegnare Donnarumma se non in sporadiche occasioni nel finale di gara, quando grazie all' espulsione di Saelemaekers, ha avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica.