Video gol highlights Inter-Milan coppa Italia 3-0, doppietta Lautaro

La squadra di Simone Inzaghi si qualifica per la finale. Annullato un gol a Bennacer. Segna anche Gosens

L'Inter si qualifica per la finale di Coppa Italia 2021/2022, l'11 maggio a Roma. Il match si è giocato martedì sera a San Siro. Il primo gol dopo appena 4', con un preciso tiro al volo di Lautaro Martinez. Cross di Darmian, girata al volo da buona posizione per il Toro che batte Maignan sul suo palo. Grande potenza per l'argentino che sblocca la partita.

I nerazzurri raddoppiano. Ancora col Toro. Martinez, messo davanti alla porta da Correa, supera Maignan con un prezioso tocco sotto: è raddoppio al 40'. L'Inter va negli spogliatoi con il match in tasca. Al 66' il Milan accorcia. Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione dal limite del mediano Bennacer che mette in rete con un destro preciso. Ma il gol è annullato. Mariani, dopo aver rivisto le immagini, segnala la posizione attiva di fuorigioco di Kalulu che impedisce a Handanovic di veder partire il pallone. La decisione non mancherà di destare polemiche.

A 10 minuti dalla fine gli uomini di Inzaghi chiudono i giochi. Preciso filtrante di Vidal per Brozovic, cross basso insidioso e Robin Gosens si avventa sulla palla insaccando: forse deviazione di Kalulu che cerca disperatamente di evitare la rete. 6 i minuti di recupero concessi, ma non succede più nulla. Nerazzurri in finale.