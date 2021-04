Video gol e sintesi partita Inter-Sassuolo 2-1, gol di Lautaro e Lukaku

L'Inter batte il Sassuolo 2-1 e rimane sempre più sola al comando, dopo la 28esima giornata del campionato di serie A, mercoledì 7 aprile. I nerazzurri passano in vantaggio al 10': traversone di Young, Lukaku di testa non lascia scampo a Consigli. Altri gol nel secondo tempo. Ripartenza immediata dei nerazzurri, Lukaku lancia Lautaro che controlla e di sinistro batte Consigli. Siamo al 67'. Gli emiliani accorciano le distanze. Hakimi perde una palla, Djuricic rovescia per Traore, destro a giro sul palo lontano. Ma non basta. Lo scudetto per gli uomini di Conte si avvicina.