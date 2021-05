Video gol Inter-Udinese 5-1: i Nerazzurri festeggiano lo scudetto con una goleada

Doveva essere il giorno della festa dell'Inter, e festa lo è stata anche in campo: Inter batte 5 a 1 l'Udinese. Anche se lo Scudetto è arrivato 20 giorni fa, l'Inter non ha mollato niente, fino all'ultima accelerazione sul prato di San Siro. In gol Young, Eriksen, Lautaro, Perisic e Lukaku, che mettono gli ultimi sigilli alla stagione, con l'Inter che chiude il campionato a quota 91. Di più: superata quota 100 gol in stagione (sono 101, 89 dei quali in Serie A) e soprattutto messa la bandiera nerazzurra sopra ad ogni avversaria. Battendo l'Udinese, infatti, l'Inter di Conte ha sconfitto almeno una volta tutte le avversarie affrontate in campionato.

La festa fuori dallo stadio

Tra cori, fumogeni, tamburi e bandiere, la larga parte con mascherina e discretamente distanziati, i tifosi hanno celebrato il successo di Lukaku e compagni: sullo stadio sono stati appesi alcuni striscioni con il tricolore e il trofeo dello scudetto. Per garantire la sicurezza, le forze dell'ordine hanno bloccato l'accesso delle auto nella zona dello stadio già da Piazzale Lotto. "Ricordatevi le mascherine e il distanziamento", è il messaggio inoltre che gli organizzatori hanno ripetuto diverse volte al megafono.

IL TABELLINO DI INTER UDINESE 5-1

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (27 Padelli 46'); 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi (14 Perisic 57'), 8 Vecino, 5 Gagliardini, 12 Sensi (24 Eriksen 39'), 15 Young; 99 Pinamonti (7 Sanchez 66'), 10 Lautaro (9 Lukaku 57').

A disposizione: 97 Radu, 6 de Vrij, 22 Vidal, 23 Barella, 37 Skriniar.

Allenatore: Antonio Conte.

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 14 Bonifazi, 3 Samir; 16 Molina, 19 Larsen, 90 Zeegelar (45 Forestieri 59'), 11 Walace, 10 De Paul (6 Makengo 69'), 16 Molina; 37 Pereyra, 7 Okaka (32 Llorente 59').

A disposizione: 31 Gasparini, 96 Scuffet, 5 Ouwejan, 24 Battistella, 64 Palumbo, 65 Rigo, 68 Basha.

Allenatore: Luca Gotti.

Marcatori: 7' Young (I), 44' Eriksen (I), 55' Lautaro (I) su rig., 64' Perisic (I), 72' Lukaku (I), 79' Pereyra (U) su rig

Ammoniti: Lautaro (I)

Recupero: 2' -

Arbitro: Volpi.

Assistenti: L. Rossi, Perrotti.

Quarto Uomo: Amabile.

VAR: Banti.

Assistente VAR: Vivenzi.