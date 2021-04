Assalto al portavalori di Bulgari: preso il latitante della maxi rapina da 4 milioni di euro. Video

Nel 2016 aveva guidato l’assalto a un portavalori della gioielleria Bulgari portandosi via preziosi per 4 milioni di euro, poi di lui più nessuna traccia. A rintracciare il latitante è stata al Polizia di Stato che venerdì 2 aprile lo ha fermato e arrestato a Cerignola, in provincia di Foggia, nascosto nell'appartamento di un parente a sua volta arrestato per favoreggiamento.

All’epoca dei fatti la rapina al portavalori aveva destato molto clamore sia per il valore dei gioielli rubati sia per il modus operandi dell’assalto: mentre un’automobile con a bordo dei complici bloccava il furgone lungo la strada, il latitante con il resto del gruppo aveva aperto il blindato con una sega circolare scappando infine su una seconda vettura già predisposta per la fuga.