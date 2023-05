Il bar dove non paghi il caffè se conosci il dialetto milanese

Al Domm di via San Marco, nel cuore di Milano, il proprietario Roberto offre una tazzina in omaggio a chi indovina il significato della parola del giorno

Un caffè gratis a chi indovina il significato della parola del giorno in dialetto milanese. Il promotore dell'iniziativa è Roberto Vavassori, proprietario del bar Domm di via San Marco, nel cuore di Milano, diventato celebre per questo particolare attaccamento all'idioma dialettale del capoluogo lombardo. Su una lavagna posta sopra alla macchina per l'espresso, Roberto scrive ogni giorno una parola del vocabolario milanese, con la promessa di una tazzina omaggio ai clienti che sapranno vincere la 'sfida di milanesità'.

"In realtà è una cosa che facciamo da più di otto anni, ma è diventata 'virale', diciamo, dopo che si è saputo che siamo uno dei pochi bar di Milano ad aver mantenuto il prezzo del caffè a 1 euro - spiega il titolare del Domm -. L'iniziativa ci è venuta in mente grazie a una cliente che fa la professoressa di dialetto milanese, e devo dire che nel tempo ha avuto grande successo. Almeno tre o quattro persone alla settimana indovinano la parola del giorno. A volte meno perché ne metto qualcuna più difficile per non rendere il gioco troppo facile, ma devo dire che nonostante questo sono in molti a voler provare, anche non milanesi. Del resto di quelli ne sono rimasti ben pochi".