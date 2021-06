I Beatles a Milano: il raduno che ricorda ogni anno lo storico concerto del 1965 al Velodromo Vigorelli

C'è chi quel 24 giugno si trovava sotto al palco ad ammirare John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, e chi su quel palco, insieme ai leggendari Beatles, ci ha suonato per davvero, o quasi. Sono i ricordi e le storie dei Beatlesiani d'Italia, il gruppo di irriducibili che ogni anno, nel giorno di quello storico e unico concerto del 1965, ricorda l'emozione di aver ascoltato dal vivo la band di Liverpool al Velodromo Vigorelli di Milano.

"Fu un'emozione pazzesca - raccontano Rolando Giambelli, fondatore dei Beatlesiani, e i suoi amici - Da noi all'epoca c'erano Peppino di Capri e Domenico Modugno, e l'Inghilterra era un posto irraggiungibile. Vedere un gruppo che arrivava da lì era il massimo. I capelli lunghi, il modo di fare, e poi la loro musica. Ancora oggi, quando facciamo i raduni, arrivano un sacco di giovani che come noi, magari ascoltando un vecchio disco dei genitori, hanno amato i Beatles dopo il primo ascolto. Le loro canzoni sono qualcosa di inarrivabile nella storia della musica".

"Nel 1965, con Peppino di Capri e altri, ho avuto l'onore di aprire il concerto dei Beatles - ricorda Augusto Righetti, direttore d'orchestra - La cosa più emozionante però fu quando, dopo il concerto, me li ritrovai nel mio locale di Milano, lo storico CharlieMax dove mi esibivo, per ascoltarmi. Il pubblico del locale in realtà non era molti interessato ai Beatles, perché si trattava perlopiù di industriali della Milano bene, ma fuori dal locale c'era una fila interminabile di ragazzi e ragazze accorsi solo per vederli uscire. Poi a un certo punto John Lennon mi prese da parte e mi disse: 'Ma voi qui quante ore suonate ogni sera?'. 'Quattro, cinque ore', dissi. E lui sorrise: 'Siete fortunati, noi suonavamo anche 10 ore al giorno'. Allora gli risposi: "No John, penso che quelli fortunati siate voi".