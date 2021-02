Milano, i lavoratori di palestre e piscine chiedono di riaprire: "Farlo in sicurezza è possibile". Video

Chiedono di riaprire in sicurezza, come bar e ristoranti, ma anche che il nuovo Governo si impegni nell'approvare la riforma dello sport che finalmente regolarizzerebbe le posizioni lavorative di migliaia di operatori del settore. Per questo giovedì 25 febbraio i rappresentanti del mondo sportivo hanno manifestato in corso Monforte, a Milano, mandando una delegazione a colloquio con il prefetto per chiedere certezze per uno dei settori più penalizzati dal Covid.

"Solo in Lombardia parliamo di 150mila lavoratori, di cui solo il 15% hanno un contratto di lavoro - spiegano Mario Santini, della Nidil Cgil, e Francesco Aufieri, della SLC Milano - Il fatto che il Governo non abbia dato ad alcun ministro la delega per lo Sport, né ad alcun sottosegretario, non ci fa bene sperare per il futuro. Servono ristori e bonus per la nostra categoria, altrimenti si va verso il fallimento. Un'altra partita importante è quella della riforma dello Sport, che permetterebbe di riconoscere come figure professionali, e quindi con relativo contratto di categoria, gli operatori di palestre e piscine. È una riforma che è sul tavolo da tempo e che doveva già essere stata approvata. Speriamo sia la volta buona".