Fedez sghignazza sulla Orlandi: "Non l'hanno mai trovata"

Durante una puntata di 'Muschio Selvaggio', il podcast e trasmissione Youtube che conduce insieme a Luis Sal, il rapper Fedez è scoppiato a ridere parlando di Emanuela Orlandi. Il caso della ragazza scomparsa in Vaticano 40 anni fa è, infatti, di grande attualità per l'uscita di una serie Netflix che ne ripercorre le indagini.

Fedez, con ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi, è scoppiato in una risata fragorosa dopo aver fatto una battuta: "Alla fine non l'hanno mai ritrovata", giocando sullo "spoilerare" l'episodio come fosse un film. La sua uscita ha suscitato l'indignazione di molti utenti del podcast che hanno 'massacrato' il cantante nei commenti.