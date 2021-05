Milano, Fontana si vaccina con AstraZeneca all'ospedale in Fiera: "Contento di averlo fatto qui". Video

Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Il governatore è stato immunizzato con il siero di AstraZeneca presso l'hub dell'ospedale in Fiera nel pomeriggio di lunedì 3 maggio.

"Sono contento di essere stato vaccinato qui - ha spiegato Fontana in un comunicato - Questo è un luogo simbolo della lotta al Covid. Non ho avuto alcun fastidio e a fine luglio farò la seconda dose del vaccino. Auspico che tutti i lombardi aderiscano alla campagna vaccinale che è l’unico modo per sconfiggere il virus".