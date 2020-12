Orsi polari e calotte di ghiaccio: in piazza Gae Aulenti l'installazione pro clima di AADV ed Enel

Orsi polari, calotte antartiche e iceberg che sembrano alberi di Natale. È l'installazione di AADV Entertainment ed Enel per la lotta contro i cambiamenti climatici. L'opera è stata inaugurata venerdì 18 dicembre in piazza Gae Aulenti, a Milano, e sarà visibile al pubblico per tutta la durata delle feste.

"L'installazione si chiama 'Illumina' per il suo particolare gioco di luci - spiega la curatrice Erica Iop, co-founder di AADV Entertainment - Abbiamo pensato agli orsi e alle calotte polari perché si tratta di un'opera che vuole sensibilizzare il pubblico sul tema dei cambiamenti climatici, una invito a partecipare a una lotta che è quella di ciascuno di noi".