Dentro il nuovo Hard Rock Cafe di Milano. Video

Le immagini all'interno dello store di via Dante appartenente allo storico brand di locali per rockers (e non solo) in cui trovare i cimeli delle rockstar più celebri della storia

Anche Milano ha finalmente il suo Hard Rock Cafe. Lo storico brand di locali dedicati al mondo delle rockstar ha aperto nel capoluogo lombardo martedì 5 luglio in via Dante, a pochi passi dal Castello Sforzesco, con due piani dove ascoltare i classici del rock'n'roll e acquistare le iconiche magliette celebri in tutto il mondo.

"A Milano mancava, me lo hanno detto tutti - racconta Giampiero Pelle, amministratore delegato di Rock Group Italy - Questa mattina, quando all'inaugurazione ho visto una coda lunghissima di persone, non potevo crederci. Abbiamo curato il locale nei minimi dettagli, e ci sono cimeli di artisti come Prince e Michael Jackson, ma anche di molti importanti rockers come Ligabue o di maestri della musica come Andrea Bocelli. Lo store che abbiamo qui a Milano, inoltre, è il più grande d'Europa, con magliette dedicate che si trovano solo qui. Il prossimo obiettivo? Riportare i concerti dal vivo nel cuore di Milano. Del resto, siamo qui per questo".