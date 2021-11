Tre Km di luci di Natale da corso Buenos Aires a Porta Venezia

Tre Km di luminarie che da corso Buenos Aires arrivano fino a corso di Porta Romana, passando per gli storici Dazi di piazza Oberdan. Così Comune di Milano e Nhood Italia hanno voluto illuminare il natale del cuore commerciale di Milano: un filare di luci inaugurato martedì 30 novembre e che resterà acceso fino al termine delle festività.

"Oltre che di un normale addobbo natalizio si tratta anche di un messaggio di speranza per i negozianti di Milano - spiega l'assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano, Alessia Cappello - È stato un periodo difficile e l'emergenza Covid non è ancora finita, ma con questo simbolico gesto vogliamo dare un segnale di ripartenza per tutta la città".

"L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto 'Loc', Loreto Open Community - spiega l'amministratore delegato di Nhood Italia, Marco Balducci - Si tratta di un progetto per la riqualificazione di Loreto che la nostra azienda sta portando avanti con il Comune e che vuol dare nuova vita al quartiere. Abbiamo voluto illuminare anche i Dazi perché sono simbolo del commercio. Si tratta di luminarie molto semplici, dei fili di luce lunghi 3 Km che da Buenos Aires arrivano fino a corso di Porta Venezia".