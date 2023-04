Milan - Napoli, la gaffe di Telecapri: esultano per il gol ma hanno segnato i rossoneri

L'urlo di San Siro e l'inviato all'esterno dello stadio che esulta, complice il ritardo dello streaming sul live mentre la squadra di Spalletti stava attaccando, ha mandato in confusione i tifosi in studio del Napoli che hanno festeggiato in anticipo il gol (in realtà del Milan). Milan-Napoli valida per i quarti di Champions League è stata anche questo.

La gaffe dei giornalisti e degli ospiti di Telecapri, durante la trasmissione Onda Azzurra Stadio. Passato qualche secondo, quando anche nelle immagini dello streaming i rossoneri ribaltano l'azione e si portano in attacco, in studio capiscono che il gol in realtà non è dei partenopei.