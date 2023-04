L'arte di Lorenzo Marini incontra il design al Fuorisalone di Milano

Dopo il successo internazionale negli Stati Uniti, l'artista Lorenzo Marini torna nella sua Milano per esporre la nuova collezione "Worldtype 2023": una personale studiata appositamente per il Fuorisalone e la Design week. La mostra, allestita allo spazio di corso Garibaldi 95, nel cuore di Brera, resterà aperta al pubblico fino al 30 aprile e propone opere inedite dell'artista e pubblicitario milanese, alcune studiate appositamente per sposarsi con il mondo del design.

"Potremmo dire che questa è una 'non mostra' in una 'non galleria' - spiega Marini a Milano Today -. Fare un'esposizione durante il Salone del Mobile è una proposta originale perché proporre arte 'pittorica' a una manifestazione di design è qualcosa che non era ancora stato fatto prima, e che crea un punto di contatto tra questi due mondi. Lo dimostra il successo che ha avuto sin dal primo giorno, con oltre 10mila visitatori in soli 7 giorni, ma lo dimostrano anche le migliaia di post Instagram e Facebook creati con le foto e i video della mia mostra durante la Design week. L'arte, insomma, ha incontrato il lato social del Fuorisalone".