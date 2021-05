La maxi fila fuori dal primo negozio italiano di Supreme, che ha aperto oggi a Milano. Video

Tutti in fila, tutti in attesa. Esordio col botto per Supreme, il brand americano che giovedì mattina ha aperto a Milano - in corso Garibaldi 20 - il suo primo store monomarca in Italia.

In tanti - soprattutto ragazze e ragazzi - si sono radunati fuori dal negozio per poter entrare nel locale e hanno atteso pazientemente il loro turno. La coda, in alcuni momenti decisamente lunga, è rimasta comunque ordinata grazie alle transenne sistemate intorno al negozio, che hanno evitato assembramenti.

Per celebrare Milano, la stessa Supreme ha deciso di lanciare una t-shirt con l'immagine dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, opera realizzata nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Il prezzo di vendita in negozio è di 44 euro, ma è già sold out e si trova in rivendita online a oltre mille euro.