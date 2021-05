Milano, le pallavoliste della nazionale italiana si vaccinano contro il Covid per le Olimpiadi di Tokyo. Video

Prima dose di vaccino contro il Covid per le pallavoliste della nazionale italiana. Le atlete azzurre hanno ricevuto il siero all'hub vaccinale di Palazzo delle Scintille, nel quartiere Citylife, poiché la somministrazione del vaccino è un requisito fondamentale per poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

"Si tratta di atlete e atleti che viaggiano e sono a contatto tra loro sul campo di gioco - spiega il presidente del Coni Giuseppe Malagò - Per questo era doveroso vaccinare le pallavoliste della nazionale, oltre al fatto che il Comitato Olimpico lo impone come requisito di partecipazione".

"Sarà un peccato non poter giocare con il nostro pubblico presente - spiega Indre Sorokaite - Per ora si parla di soli spettatori giapponesi. Noi restiamo comunque concentrate sui nostri obiettivi e cerchiamo di non farci toccare da quel che accade all'esterno. Sappiamo che in Giappone esiste da sempre una particolare cura dell'igiene, e quasi tutti indossavano le mascherine già prima del Covid. Per questo siamo relativamente tranquille".