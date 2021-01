Milano, la protesta delle guardie di sicurezza della Borsa: "Ci tagliano stipendio e diritti". Video

Una smart gialla piena di cartelli davanti al palazzo della Borsa di Milano. Così gli addetto alla sicurezza di Piazza Affari hanno protestato giovedì 28 gennaio per il cambio di contratto deciso dalla nuova società appaltatrice Telecontrol, che prenderà in carico la vigilanza dello storico palazzo milanese.

"Non chiediamo nient'altro che il ripristino delle condizioni contrattuali precedenti - spiegano i lavoratori insieme al rappresentante sindacale della Fesica-Confsal - La nuova società appaltante ha abbassato i compensi ed eliminato diritti acquisiti come ticket e maggiorazioni previste dal precedente contratto. Tutto ciò senza che la Borsa muovesse un dito per difenderci. Eppure di mail e appelli gliene abbiamo fatti molti".