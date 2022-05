Violenta rissa a colpi di spranghe in via Padova. Video

Violenta rissa a colpi di spranghe in via Padova, nei pressi del punto vendita Penny market, dove un gruppo di persone ha dato vita a una scazzottata per strada. Nel filmato, ripreso e messo online sul profilo Instagram rrope.v.pdva e segnalato da Fabiola Minoletti, è chiaramente visibile uno dei protagonisti dell'azzuffata mentre brandisce in aria un utensile di metallo nel tentativo di colpire un contendente.