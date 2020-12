Beppe Sala scioglie la riserva: "Mi ricandido a sindaco di Milano per il 2021"

Il sindaco di Milano Beppe Sala scioglie finalmente la riserva e dopo mesi di attesa conferma la sua ricandidatura in vista delle elezioni amministrative del 2021.

A dare la notizia è lo stesso primo cittadino in un video messo in rete sui social network a poche ore dalla consegna degli Ambrogini d'oro, la massima benemerenza del Comune di Milano. "Volevo essere sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali per affrontare un altro quinquennio - ha spiegato Sala - Ora sento che non solo posso farlo, ma voglio farlo".