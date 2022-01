Sparatoria a Milano: il video durante i soccorsi

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria in piazza Monte Falterona, nel quartiere San Siro a Milano. L'episodio avvenuto intorno alle 20.30 di sabato ha subito messo in allerta la polizia, arrivata sul posto con diverse volanti e con la Squadra mobile.

Secondo una primissima ricostruzione della questura, il 26enne, un cittadino egiziano, è stato centrato alla gamba da un colpo. L'aggressore, che ha sparato più colpi, è riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'ipotesi portata avanti dagli investigatori è che l'agguato sia motivato da dissidi legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti nella zona.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in piazza Monte Falterona due ambulanze in codice giallo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Le immagini mostrano le prime fasi dei soccorsi dell 118.