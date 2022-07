Milano, in piena notte urla "Allah akbar" e rompe le auto in sosta

In mezzo alla strada si è messo a gridare e danneggiare le macchine. L'episodio intorno alle 3 di venerdì 8 luglio in via Padova. Sul posto 118 e carabinieri

In mezzo alla strada a torso nudo, in piena notte, si è messo a urlare 'Allah akbar' e ha danneggiato alcune auto in sosta. L'accaduto verso le 3 di venerdì 8 luglio in via Padova, all'altezza di Turro.

Il protagonista dell'episodio ha gridato diverse frasi in arabo, tra cui quella che tradotta significa 'Allah è grande', tenendo in mano uno smartphone con lo schermo acceso. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 segnalando che un uomo a petto nudo stava dando in escandescenze in mezzo alla strada. Sul posto, così, sono intervenuti 118, con un'ambulanza, e quattro pattuglie della Radiomobile dei carabinieri.

I soccorritori e i militari hanno avuto qualche difficoltà nel tranquillizzare l'uomo, di origine nordafricana, con problemi psichici e, sembrerebbe, anche sotto l'effetto di sostanze. Dopo essere stato calmato, un'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale Policlinico di Milano, in codice verde.