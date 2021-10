Milano, rissa con i vetri nella notte: 20enne in fin di vita

Una violenta lite è scoppiata nella notte in zona Stazione Centrale, tra via Vitruvio, via Settembrini e via Benedetto Marcello. Sul marciapiede, riportano diverse testimonianze, un lago di sangue.

Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, tre persone sono rimaste coinvolte. Un 20enne nordafricano è in fin di vita, dopo aver perso molto sangue ed essere stato colpito ad un'arteria. Sul posto carabinieri e personale del 118 di Areu. Altre due persone (un uomo e una donna) sono rimasti ferite, ma in modo più lieve e non sono in condizioni serie.

Dai primi riscontri, sembrerebbe una rissa per futili motivi complice l'alcol. Ma si sta indagando e non è ancora ben chiaro in che termini i 3 siano coinvolti. I contendenti si sarebbero colpiti con i cocci di bottiglia. Testimoni riferiscono di vetri insanguinati sotto le auto.

Video MilanoBelladadio