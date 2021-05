Vaccini covid in Lombardia, Moratti spera in un'importante fornitura a giugno

“Ci auguriamo che con il mese di giugno così come sembra, ci sia una fornitura importante per poter dare una dose di vaccino a tutti entro l’estate”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, a margine della vaccinazione della nazionale italiana di pallavolo femminile che si è tenuta al Palazzo delle Scintille a Milano.

Sulle forniture “non ci sono novità al momento”, ha spiegato Moratti. Che ha aggiunto: “Noi abbiamo dosi sufficienti a riempire le agende di questo mese, agende che ci viene chiesto di tenere molto più basse della nostra capacità vaccinale”.

“Siamo – ha proseguito Letizia Moratti – a più di 4,3 milioni di vaccini somministrati. Abbiamo messo in sicurezza le fasce più a rischio e toccato anche un milione di prenotazioni per i 50enni. Questo ci rende molto soddisfatti: la campagna vaccinale qui in regione Lombardia è percepita come uno strumento utile e importante per poter tornare a una vita normale”.

Vaccini covid, in Lombardia oltre 4 milioni di somministrazioni

La Regione ha poi sottolineato su Facebook come in Lombardia siano state superate oltre 4 milioni di somministrazioni, corrispondenti al 90,99% del totale delle dosi consegnate. Eseguendo in media il 20% del totale delle dosi somministrate in tutta Italia, la Regione si attesta tutti i giorni al di sopra degli obiettivi fissati dal generale Francesco Polo Figliuolo.

Secondo Palazzo Lombardia, domenica 9 maggio sono stati effettuati 68.864 vaccinazioni, con il totale delle dosi a 4.152.753 dall’inizio della campagna fino a domenica.

La situazione dei vaccini a Milano

Il 32,45% dei milanesi sopra i 16 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. È il dato che emerge dal bollettino che quotidianamente viene pubblicato sul sito della Regione Lombardia. Secondo i dati pubblicati nella giornata di lunedì 10 maggio i cittadini che hanno ricevuto la prima dose sono oltre 392mila; quelli immuni (a cui sono state iniettate entrambe le dosi) sono 157mila.

Tra lunedì e domenica 9 maggio, tuttavia, il numero di vaccinazioni anticovid in Lombardia è sceso per la prima volta dopo cinque settimane. Tra il 3 e il 9 maggio, infatti, le punture sono state oltre 588mila; 678mila la settimana precedente. Un rallentamento del 13,2%. La Lombardia, infatti, ha smesso di fare 100mila vaccinazioni quotidiane assestandosi a quota 96mila. Il fatto era stato annunciato nei giorni scorsi dal governatore Fontana: "Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85mila inoculazioni al giorno — aveva spiegato il presidente della Lombardia nella giornata di giovedì 6 maggio —. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target".