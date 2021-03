Bollettino coronavirus, i dati di lunedì 1° marzo a Milano e in Lombardia

Non si ferma la la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. Il bollettino con i dati di lunedì 1° marzo verrà reso noto dal Ministero della salute nel tardo pomeriggio.

Nella giornata di domenica i ricoveri in terapia intensiva in Lombardia hanno continuato a crescere (+19 rispetto a sabato) e così anche i malati negli ospedali (+56). In totale sono 4.544 i malati di covid nelle strutture sanitarie della Lombardia. In tutta la Regione sono stati trovati altri 3.529 nuovi infetti.