Bollettino covid Milano e Lombardia: ospedali ancora più liberi

Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali; sono state trovate altre 119 persone positive al virus; e il tasso di positività è allo 0.4%. Questo l'aggiornamento sulla situazione pandemica in Lombardia al 27 giugno.

Nelle ultime 24 ore a Milano i contagi sono +47, mentre a livello regionale sono 26.438 i tamponi effettuati, mentre i pazienti ricoverati sono stati undici in meno nei reparti normali, dove sono curati in totale 258 pazienti covid, e due in meno nelle terapie intensive, nelle quali sono ricoverati in tutto 62 lombardi.

Altri due i decessi associati al covid, che in Lombardia dall'inizio dell'epidemia sono stati ufficialmente 33.774 (ma è molto probabile che il dato sia sottostimato).