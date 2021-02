Bollettino covid sabato 27 febbraio a Milano e in Lombardia

Un aumento di ricoveri, anche in terapia intensiva, circa 4.500 nuovi contagi in Lombardia e un indice di positività che sfiora il 10%. Questa la diapositiva della pandemia del 26 di febbraio. I dati di oggi sabato 27 febbraio su nuovi positivi, decessi e nuovi pazienti covid verranno divulgati come di consueto nel pomeriggio.

Nel frattempo Milano e la Lombardia si preparano a tornare arancioni da lunedì 1° marzo. La notizia era arrivata nel pomeriggio di venerdì annunciata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che aveva chiesto di nuovo un cambio nella gestione settimanale delle aperture e chiusure.

“Prendiamo atto della decisione - aveva detto il governatore - ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure. Le informazioni scientifiche ormai ci sono. I cittadini e le imprese devono essere garantiti nella vita quotidiana con un orizzonte più lungo della verifica settimanale. Hanno necessità di programmare e avere maggiori certezze. Il nuovo Governo può dare un importante segnale di discontinuità su questo tema e - sono certo - avrà al suo fianco le regioni”.

"Ogni settimana - aveva continuato Fontana -, da mesi, il venerdì, tutte le regioni e i cittadini del nostro Paese attendono il responso e l'Ordinanza del ministero della salute, in un inevitabile quadro di oscillazioni di aperture e chiusure per le attività non solo economiche (...). Auspico (...) si trovi equilibro tra la necessità di garantire da un lato la sicurezza sanitaria e, dall'altro, la tenuta del sistema economico".