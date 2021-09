Bollettino covid, in Lombardia 348 positivi nelle ultime ventiquattr'ore

Sono 348 i casi di positività al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime ventiquattr'ore, con 49.158 tamponi effettuati e un tasso di positività pari allo 0,7 per cento. Lo rendono noto le autorità sanitarie nel consueto bollettino quotidiano. I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono ora 59, due in più, mentre sono 428 quelli nei reparti non intensivi, dieci in meno. E, in Lombardia, una persona è deceduta per covid nell'ultima giornata.

101 i nuovi positivi al covid a Milano e nell'area metropolitana. Nelle altre province, 58 a Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como. L'adesione alla campagna di vaccinazione è superiore all'80 per cento in Lombardia per tutte le fasce d'età esclusa l'ultima ad essere partita, i 12-19enni, dove si è raggiunto il 75 per cento. Supera il 90 per cento l'adesione dei 20-29enni, così come degli ultra 60enni.