Bollettino covid Lombardia e Milano: +468 casi, +3 in terapia intensiva

Prosegue la lotta al virus in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, sono stati dati dal Pirellone nel tardo pomeriggio.

In Lombardia oggi si registrano +468 casi e 5 morti. Il tasso di positività è all'1,6%, ai minimi. In terapia intensiva risultano occupati 246 posti letto (+3), ma si stanno svuotando gli altri reparti, dove i ricoverati sono oggi 1.076, 298 meno di sabato.

Il quadro delle province: nel Milanese i nuovi positivi sono 175, in diminuzione, come nel resto della regione. Brescia ne conta 62, Varese 24, Monza 32, Como 20 e Bergamo 50. A Pavia sono 37, a Mantova 24. Cremona ne registra 11, Lecco 19, Sondrio 10 e la provincia di Lodi 1. Ieri, sabato 29 maggio, sono stati 620 i nuovi pazienti positivi al Covid-19 in Lombardia, l'1,38% dei 44.888 tamponi processati. I decessi, invece, sono stati 13.