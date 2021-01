Da multisala a maxi centri vaccinali: come la pandemia cambia i cinema Uci di Milano

Gli Uci Cinemas di Milano potrebbero diventare dei maxi centri vaccinali. La proposta è stata messa nero su bianco dalla società attraverso un comunicato diramato nel pomeriggio di martedì 26 gennaio.

Uci cinema, infatti, ha detto che sta contattando “le autorità sanitarie regionali e locali per aprire loro le porte delle multisale del Circuito, in modo che possano essere utilizzate come ulteriori sedi nella campagna di vaccinazione”.

L’azienda ha messo in evidenza i diversi punti di forza delle proprie strutture (solo a Milano ce ne sono sei, tutte distribuite in diverse zone della città). Le sale sono spaziose, arieggiate e condizionate. Non solo: “Sono ben collegate con i trasporti pubblici e sono dotate di aree di parcheggio, dato che la maggior parte sono situate in centri commerciali”, ha sottolineato l’azienda che, inoltre, si è detta disponibile ad adattarle “alle eventuali altre necessità specifiche che il processo di vaccinazione richiede”.

Non solo, Uci ha evidenziato che i cinema dispongono della capacità elettrica necessaria per gestire la cura dei pazienti e fornire l'energia richiesta dai congelatori per il mantenimento dei vaccini.

Un precedente europeo

In altri paesi il gruppo Odeon Cinemas, società a cui appartiene Uci, ha già firmato accordi con i rispettivi enti competenti per dare il proprio contributo in questo processo. Uci in Italia conta 42 strutture per un totale di 433 schermi, l’azienda ha precisato che “potrebbe sostenere la maggior parte delle Regioni”.

Odeon Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings.