Zona bianca: le faq aggiornate per capire cosa si può fare

Cosa si può fare nella zona bianca? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia di fare un po' di confusione, benché la zona bianca sia per difinizione quella più libera e con meno restrizioni. Vi proponiamo qui un riepilogo di quello che si può fare nelle zone bianche: stanno alle faq pubblicate e aggiornate dal Governo costantemente. La divisione dell'Italia in aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive, era stata introdotta dal Dpcm di novembre 2020 ed è stata via via confermata dai successivi decreti (qui le faq della zona rossa, sulla zona arancione e sulla zona gialla).

Zona bianca:

Cercate l'argomento di vostro interesse nel testo delle faq premendo i tasti ctrl + f e digitando la parola chiave.

DISPOSIZONI GENERALI

Nella zona bianca resta in piedi il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento oppure in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)