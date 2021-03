Zona bianca: le faq aggiornate a marzo 2021 per capire cosa si può fare

Cosa si può fare nella zona bianca? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia di fare un po' di confusione, benché la zona bianca sia per difinizione quella più libera e con meno restrizioni. Vi proponiamo qui un riepilogo di quello che si può fare nelle zone bianche: stanno alle faq pubblicate e aggiornate dal Governo costantemente, l'ultimo aggiornamento è di marzo 2021. La divisione dell'Italia in aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive, era stata introdotta dal Dpcm di novembre 2020 ed è stata via via confermata dai successivi decreti. Con l'ultimo Dpcm, il primo dell'era Draghi, l'Italia resta divisa in aree e si stabiliscono quattro zone (zona rossa, zona arancione, zona gialla e zona bianca). Il Dpcm ha validità dal 6 marzo 2021 al 6 di aprile 2021 (qui le faq della zona rossa, sulla zona arancione e sulla zona gialla).

Ecco nel dettaglio dunque, cosa si può fare e cosa non si può fare nelle varie zone d'Italia. Altrimenti si rischiano multe salate e, in alcune circostanze, perfino il carcere (qui i dettagli).

Zona bianca (aggiornata a marzo 2021):

Cercate l'argomento di vostro interesse nel testo delle faq premendo i tasti ctrl + f e digitando la parola chiave.

DISPOSIZONI GENERALI

Nella zona bianca (come la Sardenga) resta in piedi il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento oppure in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale.

Aprono i ristoranti: con apertura degli esercizi fino alle ore 23.

I bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.

Nessuna decisione specifica su palestre, musei e centri commerciali nei weekend. In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e delle regioni coinvolte – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività.

Palestre, scuole di danza (senza contatto).

Centri commerciali anche nelle giornate di sabato e domenica.

Musei e luoghi della cultura.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)