Reazione della terza dose sulla variante omicron, Burioni dà due notizie

"Primi dati su Omicron. Brutte notizie: sette pazienti vaccinati con terza dose sono stati infettati. Buone notizie: di questi sette solo uno ha avuto la febbre, e solo per tre giorni. Età tra i 25 e i 39 anni. Aspettiamo per trarre conclusioni". Lo twitta il virologo Roberto Burioni, dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, riportando e commentando uno studio sudafricano in preprint su un cluster di positivi alla variante Omicron, vaccinati con tre dosi di vaccini a mRna.

Giovedì, Burioni aveva scritto un altro tweet dove riportava i dati positivi sulla terza dosa: "Senza scendere in dettaglio - aveva detto - i dati sull'efficacia della terza dose nei confronti della variante Delta sono entusiasmanti. Se confermati si aprono scenari molto complessi, che dovranno tenere in considerazione il ruolo di eventuali reinfezioni asintomatiche".

"Infatti la circolazione di un virus che non fa danno ma che immunizza di nuovo il paziente non necessariamente è negativa. Rimane omicron - le sue parole - al momento un inquietante punto interrogativo. Vedremo".