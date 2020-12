Covid, la festa di Natale per clochard quest'anno è 'take away'

La tradizionale festa natalizia per i senzatetto milanesi a cura di City Angels quest'anno si terrà in versione 'take away'. L'iniziativa infatti sarà ridimensionata per seguire le norme anti contagio.

Una preghiera interreligiosa si terrà alle 12 del 25 dicembre al memoriale della Shoah, con la presenza di monsignore Franco Buzzi, il presidente del Tribunale rabbinico del centro-nord Italia, Vittorio Bendaud, l'imam Khaled Elhediny e il monaco buddista tibetano Cesare Milani. L'obiettivo spiega la onlus è quello di "cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce. (...) e portare un messaggio di speranza in questo momento così difficile".

Dopo il momento di preghiera, per evitare assembramenti, ai senza fissa dimora verrà distribuito un panettone donato dalla Prefettura di Milano e un sacchetto con generi alimentari e bevande da mangiare e bere altrove. "È un evento significativo ricco solidarietà, di fratellanza e di spiritualità, che organizziamo da 26 anni - mette in luce il fondatore dei City Angels Mario Furlan -. E abbiamo voluto continuare a farlo anche questo Natale, sia pure con un numero ridotto di persone e in tutta sicurezza. Pertanto saranno presenti soltanto 20 senzatetto, in rappresentanza dei clochard della Stazione. Parecchi dei quali dormono proprio di fronte al Memoriale".

Alla festa prenderanno parte anche il presidente della Comunità ebraica di Milano, Milo Hasbani; l'assessore comunale ai Servizi Sociali, Gabriele Rabaiotti; l'assessore ai Servizi Sociali della Regione Lombardia, Stefano Bolognini; e l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino.