Focolaio covid alla Scala di Milano, a rischio "l'altra" Prima

"L'altra" Prima della Scala a rischio. Potrebbe slittare lo spettacolo "Bayadère", il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza del teatro scaligero meneghino.

Tutta colpa di quello che ormai ha tutti i contorni di un focolaio covid. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa, ora si sono infatti aggiunti un altro ballerino, due maitre e due bambini. In totale si contano quindi otto positivi, ai quali andrebbe aggiunta una parrucchiera contagiata, come raccontato dal sindacato Cub in una lettera all'Ats.

Per oggi, giovedì 9 dicembre, è previsto un nuovo giro di tamponi per accertare se il cluster sia stabile o se i casi siano ancora in aumento. Intanto sono già state annullate le due prove di Bayadère che erano in programma in queste ore ed è stato deciso che la prova generale prevista per l'11 dicembre sarà comunque a porte chiuse, senza pubblico.

In base ai risultati dei prossimi test, la produzione deciderà se andare avanti e confermare la data del 15 dicembre o se, eventualmente, far slittare l'appuntamento.