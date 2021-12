Un altro giocatore dell'Armani è positivo al covid

Il covid continua a flagellare l'Olimpia Milano. Nelle scorse ore l'Ax Armani exchange ha trovato un altro giocatore positivo al tampone. Sono così 8 i giocatori in questo momento fermi per positività, non solo: altri tre membri dello staff tecnico sono in isolamento sempre a causa del covid.

Il fatto è stato reso noto dalla società biancorossa attraverso un comunicato: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, un altro membro del Gruppo Squadra, precedentemente negativo e in isolamento, è risultato positivo al Covid-19".

Il periodo nero dell'Olimpia è iniziato lo scorso 21 dicembre quando alcuni giocatori avevano ricevuto l'esito di un tampone positivo. Proprio per questo il club aveva chiesto e ottenuto il rinvio delle gare di Eurolega contro Kaunas e quello di campionato contro la Virtus Bologna.