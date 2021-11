Obbligo di mascherine all'aperto nel centro di Milano

Da sabato 27 novembre al 31 dicembre 2021 mascherine all'aperto obbligatorie nel centro di Milano. Dopo la 'forte' indicazione dettata dal prefetto Renato Saccone, giovedì mattina il sindaco Beppe Sala ha confermato che la strada è tracciata. L'obbligo varrà nella zona tra il Castello Sforzesco e piazza San Babila e si accompagna al 'super green pass' decretato dal governo nazionale.

"L'ordinanza è pronta", ha affermato Sala a margine di un evento all'ufficio anagrafe di via Larga, "e la firmerò appena ritornerò inn Comune. Credo sia qualcosa di necessario in questo momento, ma che alla fine non penalizza nessuno. Non è che sia un grande sacrificio: siamo tutti abituati, ma in questo momento la prudenza deve tornare ad essere forte".

Mascherine all'aperto: le vie interessate

Della misura si era discusso mercoledì al tavolo del comitato provenciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Renato Saccone che, subito dopo, ha inviato una lettera a tutti i sindaci della Città metropolitana invitando loro a ordinare l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto nei luoghi in cui si prevede particolare affollamento.

A Milano, le vie interessate dal provvedimento saranno piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Mercanti, piazza del Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila. Aree ad altissima densità di gente, soprattutto nei weekend e soprattutto a dicembre. Nella zona si svolgeranno anche il mercatino natalizio del Duomo e quello tradizionale degli Oh Bej! Oh Bej! al Castello. Inoltre la Galleria Vittorio Emanuele potrebbe diventare a 'numero chiuso'.