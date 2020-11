Bollettino coronavirus Milano e Lombardia oggi lunedì 30 novembre 2020

Prosegue la lotta all'epidemia in Lombardia. I numeri, come sempre, nel tardo pomeriggio.

In Valtellina 1% di positivi tra gli insegnanti e studenti

Su un totale di 1.289 studenti e insegnanti delle scuole di seconda e terza media convocati si sono presentati in 951. Tra questi sono stati individuati 9 soggetti positivi. Questo il bilancio definitivo del progetto pilota di screening con tampone rapido effettuato in alcune scuole della Provincia di Sondrio, nelle giornate del 28 e 29 novembre. Il progetto è stato realizzato da ASST Valtellina e ATS della Montagna, su specifica indicazione di Regione Lombardia, in vista del rientro in classe di oggi degli studenti delle classi di seconda e terza media.

Nell'iniziativa sono stati coinvolti gli istituti comprensivi afferenti ai comuni di Livigno, Bormio, Morbegno e Chiavenna. Tale scelta è stata effettuata sulla base di un'indagine epidemiologica di ATS che ha mostrato come l'incidenza di contagio appare al momento superiore in alta valle e tra i comuni di Morbegno e di Chiavenna, rispetto al capoluogo.

"I test sono stati effettuati - spiega Massimo Sertori, assessore regionale valtellinese con delega a Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni - a livello gratuito e su base volontaria a insegnanti e alunni che oggi hanno ripreso l'attività didattica in presenza in maniera più sicura. Questa operazione ha permesso di individuare un numero di 9 soggetti positivi che saranno sottoposti al test molecolare e osserveranno un periodo di quarantena". "Lo screening - continua Sertori - ha avuto un ottimo successo in termini di partecipazione perché al termine delle due giornate si sono sottoposti a tampone oltre il 73% delle persone invitate tra docenti e studenti. Il risultato finale ci dice che vi è solo una percentuale molto limitata di persone positive, sotto l'1%".

"Dal punto di vista operativo - aggiunge Sertori - si è dimostrato efficace e realizzabile. Le operazioni si sono svolte senza problemi, in sicurezza e senza code. In ogni punto, oltre a due infermiere, era presente un tecnico del Laboratorio di ASST che eseguiva all'istante l'analisi dei test per comunicarlo entro poche ore ai diretti interessati, solo in caso di positività".

"Ringrazio tutti gli operatori e il personale coinvolto - ha concluso - che hanno reso possibile l'iniziativa, l'ufficio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici che si sono premurati in tempi rapidi di diffondere l'opportunità in maniera capillare ed efficace. Ora auspico che questo progetto sperimentale possa diventare un esempio per altre province lombarde".

Qui di seguito i dati finali dello screening effettuato nei giorni 28 e 29 novembre. Totale complessivo delle persone sottoposte a test 951, con una percentuale del 73,7% sul totale convocato. Sono risultati positivi 9 soggetti positivi, pari allo 0,9%.

Bormio: test effettuati su 37 insegnanti e 202 studenti, 3 positivi,

Morbegno: 49 insegnanti e 265 studenti, 2 positivi,

Chiavenna: 32 insegnanti e 190 studenti, 3 positivi,

Livigno: 30 insegnanti e 146 studenti, 1 positivo. (LNews)